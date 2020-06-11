Lufthansa приготовилась сократить до 26 000 сотрудников

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Германский авиаконцерн Deutsche Lufthansa планирует сократить до 26 000 рабочих мест из-за резкого спада авиаперевозок на фоне пандемии.

Компания пытается договориться с профсоюзами о способах сокращения расходов на персонал до внеочередного общего собрания акционеров, на котором будет обсуждаться план спасения группы.

Перевозчик прогнозирует медленное восстановление спроса в авиационной отрасли и ожидает, что после кризиса у него в эксплуатации будет находиться на 100 самолетов меньше, сообщает BBC News. В связи с этим возникнет переизбыток рабочих мест. Лишними окажутся около 22 000 позиций с полной занятостью, а всего работу могут потерять до 26 000 сотрудников, сказала представитель Lufthansa после встречи с профсоюзами.

Примерно половина сокращений рабочих мест придется на Германию. Lufthansa рассчитывает согласовать эти меры с профсоюзами к 22 июня, пишет BBC.

В Lufthansa работает более 138 000 сотрудников. Ранее предполагалось, что концерну придется уволить порядка 10 000 человек.

С начала 2020 года стоимость бумаг Lufthansa опустилась на 37%. На прошлой неделе стало известно, что акции Lufthansa будут выведены из состава индекса 30 крупнейших компаний Франкфуртской фондовой биржи - DAX - c 22 июня 2020 года. Они войдут в индекс MDAX, который включает 60 компаний, следующих по размеру капитализации за списком DAX.

В начале июня наблюдательный совет авиакомпании проголосовал за принятие пакета финансовой помощи объемом 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF) Германии.

Бумаги авиакомпании на торгах в четверг дешевеют на 7,7%.