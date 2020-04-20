Что случилось этой ночью: понедельник, 20 апреля

Стрельба в Канаде, перенос пусков российских ракет и новые данные по умершим от коронавируса в Москве

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число умерших от коронавируса в Москве превысило 200 человек. За сутки скончались еще 28 пациентов от 44 до 98 лет с диагнозами COVID-19 и пневмония, у большинства были сопутствующие заболевания. Общее число жертв инфекции в столице выросло с 176 до 204.

- Не менее 16 человек стали жертвами стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия. 51-летний стрелок скрывался от полиции около 12 часов, он также мертв. Среди погибших - сотрудница полиции, еще один полицейский получил ранения. По данным СМИ, устроивший стрельбу Габриэль Уортман был стоматологом.

- Правительственные меры поддержки компаний могут обойтись банкам в 400 млрд рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин. В случае каскада неплатежей предприятий по кредитам потери банковского сектора могут достигнуть 2,5 трлн рублей. При этом ВТБ, по словам Костина, пока не собирается просить поддержки у государства, не пересматривает дивидендную политику и не повышает ставки по ипотечным кредитам.

- Президент Чехии призвал еще год не открывать границы страны, чтобы не допустить ввоза коронавируса. Милош Земан заявил, что проведет отпуск в Чехии, и посоветовал соотечественникам последовать его примеру и "ценить прекрасный чешский пейзаж".