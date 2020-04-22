В Финляндии заявили о возможной скорой отмене "коронавирусных" ограничений

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Финляндия может в скором времени снять действующие в связи с коронавирусом ограничения, поскольку ситуация стабилизируется, однако запрет на собрания более 500 человек будет действовать до конца июля, сообщают в среду европейские СМИ со ссылкой на заявление премьера Санны Марин.

"До сих пор мы успешно замедляли распространение эпидемии. Финляндия будет поэтапно переходить от системы ограничений к усиленному контролю за эпидемией", - сказала она.

По ее словам, если запрет на собрания более 10 человек, который действует до 13 мая, не будет продлен, то тогда вступит в силу более мягкий запрет - на собрание свыше 500 человек.

Тем не менее, в стране пока не приняли решение, когда школьники смогут вернуться к занятиям. Вероятно, это станет ясно на следующей неделе, отмечают СМИ.

К настоящему времени в Финляндии выявили 4,1 тыс. случаев заражения, 149 человек с коронавирусом скончались. С середины марта власти страны ввели ограничения на границе и запретили массовые собрания, а также закрыли школы.