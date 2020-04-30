В Молдавии еще пять человек скончалось от коронавируса

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минувшей ночью в Молдавии еще пять человек скончалось от коронавируса. Об этом в четверг утром сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Скончался 63-летний житель Кишинева, поступивший в Институт скорой помощи в крайне тяжелом состоянии 22 апреля. Мужчина страдал гипертонией и ожирением. Также умерли жители города Бельцы в возрасте 68 и 70 лет, у них также были сопутствующие заболевания. Скончалась 68-летняя женщина из Фалештского района, поступившая в больницу 28 апреля в тяжелом состоянии, имея сопутствующие заболевания: гипертония, дыхательная недостаточность, сердечная недостаточность. Жертвой пандемии также стал 72-летний мужчина из Кантемирского района, госпитализированный в районную больницу 3 апреля", - отмечается в сообдении.

Таким образом, общее количество смертей, спровоцированных в Молдавии коронавирусом, составило 116 человек.

Накануне в Молдавии было зарегистрировано 133 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число инфицированных граждан составило 3771 человек. Из них - 1114 человек вылечилось, 116 скончалось, осталось 2543 "активных" случаев.

В среду еще 20 случаев COVID-19 были подтверждены в Приднестровье, общее число инфицированных в регионе составляет 447 человек. Из них 49 вылечилось, 21 – скончался.

Как уже сообщал "Интерфакс", в связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, шесть населенных пунктах заблокированы военными и карабинерами в связи с объявленным там полным карантином. С понедельника в Молдавии были ослаблены некоторые ограничения, введенные на период борьбы с пандемией коронавируса. В частности, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, разрешено гулять в парках, начали работать некоторые государственные учреждения, были открыты все магазины, за исключением рынков и торговых центров.