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В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В столице скончались еще 50 пациентов с COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.

Хроника коронавируса. Апрель.

"У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Таким образом, общее число скончавшихся в столице от осложнений из-за коронавируса за сутки выросло до 866.

Москва коронавирус

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