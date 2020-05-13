Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

Секретариат ООН будет работать удаленно до конца июня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продлил удаленную работу Секретариата до конца июня, сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

ООН почти подготовила план поэтапного и безопасного возвращения к работе в здании штаб-квартиры, "когда это будет возможно". Сотрудники Секретариата ООН работают удаленно с 16 марта.

По данным университета Джонса-Хопкинса, в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, зафиксировано более 186 тысяч заболевших COVID-19 и более 20 тысяч умерших.

Сейчас Совет Безопасности ООН работает над резолюцией о прекращении всех войн из-за пандемии коронавируса.

ООН коронавирус COVID-19

Новости

Сенатор Грэм представил законопроект о санкциях против КНР за распространение COVD-19

Небензя рассказал о готовности резолюции СБ ООН о прекращении войн

Небензя рассказал о готовности резолюции СБ ООН о прекращении войн

Более 70 тысяч человек заразились коронавирусом в Канаде

Роскосмос доставит американского астронавта на МКС этой осенью

Роскосмос доставит американского астронавта на МКС этой осенью

Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON из-за действий властей США

Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON из-за действий властей США

В Вашингтоне не нашли причин волноваться за здоровье Путина и Ким Чен Ына

Что произошло за день: вторник, 12 мая

NASA договорилось купить одно место на октябрьском полете "Союза" к МКС

NASA договорилось купить одно место на октябрьском полете "Союза" к МКС

Афганский президент приказал военным атаковать талибов

Суд в Киеве вновь заочно арестовал Януковича

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');