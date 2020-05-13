Секретариат ООН будет работать удаленно до конца июня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продлил удаленную работу Секретариата до конца июня, сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

ООН почти подготовила план поэтапного и безопасного возвращения к работе в здании штаб-квартиры, "когда это будет возможно". Сотрудники Секретариата ООН работают удаленно с 16 марта.

По данным университета Джонса-Хопкинса, в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, зафиксировано более 186 тысяч заболевших COVID-19 и более 20 тысяч умерших.

Сейчас Совет Безопасности ООН работает над резолюцией о прекращении всех войн из-за пандемии коронавируса.