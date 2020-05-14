Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:11Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 347 018+85 063

Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Будущее FT и NYT в России, уход гендиректора ВТО со своего поста, способность кошек заражать друг друга коронавирусом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Судьба Financial Times и New York Times в России будет зависеть от публикации ими опровержения, предупредила Мария Захарова, комментируя предложение Госдумы лишить издания аккредитации за материалы о занижении статистики по смертности от COVID-19 в РФ. В NYT настаивают на точности своего материала, "основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов".

- Школьников не будут ограничивать в количестве сдаваемых ЕГЭ. Выпускники будут сдавать те предметы, которые они сами выбрали в начале 2020 года, а информация о двух предметах для сдачи звучала в контексте того, что чаще всего 11-классники выбирают именно по два экзамена, пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Гендиректор ВТО Роберту Азеведу решил досрочно покинуть свой пост. О своем решении 62-летний бразилец, возглавляющий ВТО с 2013 года, проинформировал страны-члены организации, узнал Bloomberg.

- Число умерших от коронавируса в Москве достигло 1290 человек. За сутки в столице скончались еще 58 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.

- Кошки могут заражать друг друга коронавирусом, даже если у них нет симптомов COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета, заразив "человеческим" коронавирусом трех кошек и поместив их к трем здоровым. Взятый через пять дней анализ на COVID-19 оказался положительным у всех шести животных, в то время как респираторные симптомы не проявились ни у одной из кошек.

Новости

Bloomberg узнал о решении главы ВТО Азеведу досрочно покинуть пост

Ученые из США сообщили о способности кошек заражать друг друга коронавирусом

Ученые из США сообщили о способности кошек заражать друг друга коронавирусом

NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ

NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ

Захарова заявила, что судьба FT и NYT в России зависит от публикации ими опровержения

Захарова заявила, что судьба FT и NYT в России зависит от публикации ими опровержения

Что произошло за день: среда, 13 мая

Советник Трампа не исключил переноса президентских выборов из-за COVID-19

Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали

Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали

Что случилось этой ночью: среда, 13 мая

Южная Корея сообщила о смене начальника разведки КНДР

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');