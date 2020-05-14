Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Будущее FT и NYT в России, уход гендиректора ВТО со своего поста, способность кошек заражать друг друга коронавирусом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Судьба Financial Times и New York Times в России будет зависеть от публикации ими опровержения, предупредила Мария Захарова, комментируя предложение Госдумы лишить издания аккредитации за материалы о занижении статистики по смертности от COVID-19 в РФ. В NYT настаивают на точности своего материала, "основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов".

- Школьников не будут ограничивать в количестве сдаваемых ЕГЭ. Выпускники будут сдавать те предметы, которые они сами выбрали в начале 2020 года, а информация о двух предметах для сдачи звучала в контексте того, что чаще всего 11-классники выбирают именно по два экзамена, пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Гендиректор ВТО Роберту Азеведу решил досрочно покинуть свой пост. О своем решении 62-летний бразилец, возглавляющий ВТО с 2013 года, проинформировал страны-члены организации, узнал Bloomberg.

- Число умерших от коронавируса в Москве достигло 1290 человек. За сутки в столице скончались еще 58 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.

- Кошки могут заражать друг друга коронавирусом, даже если у них нет симптомов COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета, заразив "человеческим" коронавирусом трех кошек и поместив их к трем здоровым. Взятый через пять дней анализ на COVID-19 оказался положительным у всех шести животных, в то время как респираторные симптомы не проявились ни у одной из кошек.