Трамп объявил, что жертвовал годовую зарплату на нужды США

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что с самого начала своей работы на посту отдавал свою годовую зарплату на нужды США.

"Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тысяч до $450 тысяч обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь", – написал Трамп в твиттере.

I give, and have given from the beginning, my entire yearly salary, $400,000 to $450,000, back to our government. Last check to HHS Covid relief. My great honor! https://t.co/Vv6Uyz9MkF