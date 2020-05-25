Трамп объявил, что жертвовал годовую зарплату на нужды США

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что с самого начала своей работы на посту отдавал свою годовую зарплату на нужды США.

"Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тысяч до $450 тысяч обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь", – написал Трамп в твиттере.

I give, and have given from the beginning, my entire yearly salary, $400,000 to $450,000, back to our government. Last check to HHS Covid relief. My great honor! https://t.co/Vv6Uyz9MkF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

Ранее в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на $100 тысяч, которые Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Минздраву США для разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 1 643 098 человек, заболевших COVID-19, 97 711 человек скончались.