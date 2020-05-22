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Белый дом поторопил ВОЗ с расследованием о реакции на пандемию COVID-19

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - США призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) незамедлительно начать подготовку к независимому расследованию об ответных мерах на пандемию коронавируса, сообщает Associated Press.

"Этот отчет обеспечит нам полное и прозрачное понимание хода событий и процесса принятия решений ВОЗ в ответ на пандемию COVID-19", - говорится в письме помощника секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб адмирал Бретта Жируара, направленному ВОЗ.

В письме США призывают организацию начать подготовительные мероприятия к расследованию, в частности, разработать руководящие принципы для проведения расследования.

"Как следует из письма президента Трампа от 18 мая в адрес директора ВОЗ, нет возможности откладывать начало проведения необходимых реформ, чтобы такая пандемия никогда больше не повторилась", - добавил Жируар.

В качестве возможных сроков, на которые рассчитывают США, Жируар назвал проведение совещания ассамблеи ВОЗ этой осенью.

Ранее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил, что если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе, решение США о временном замораживании финансирования ВОЗ станет постоянным. Также американский президент пригрозил, что пересмотрит вопрос о членстве США в этой организации.

Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".

США ВОЗ Китай Дональд Трамп Коронавирус

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