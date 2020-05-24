Пекин обвинил США в распространении "политического вируса"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус" необоснованных и лживых нападок на Китай. Такое мнение высказал министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

По словам министра, некоторые политики игнорируют очевидные факты, распространяют ложь и строят заговоры против Китая.

Китай готов строить с США отношения в духе отсутствия конфликтов и противостояния, на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сказал он.

Но министр подчеркнул, что КНР будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность, отстаивать свое право на справедливое развитие.

Ранее президент США Дональд Трамп и его сторонники неоднократно пытались возложить на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире. В частности, звучало предположение о том, что вирус был искусственно создан в Уханьском институте вирусологии и из-за некомпетентности китайских ученых "вышел" из лаборатории. Также американский президент обвинял Пекин в манипуляциях со статистикой по числу умерших от коронавируса, утверждая, что мировым лидером по этому показателю является Китай, а не США.