США ограничили въезд в страну иностранцев, побывавших в Бразилии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну иностранных граждан, выезжающих из Бразилии, поскольку в латиноамериканской стране происходит всплеск заболевания коронавирусом.

Запрет действует для иностранцев, которые побывали в Бразилии за последние 14 дней. Ограничения не распространяются на торговые потоки между Соединенными Штатами и Бразилией.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани объяснила, что это делается для предотвращения очередной вспышки вируса в США.

По последним данным университета Джонса-Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире после США по числу заболеваний COVID-19. Сейчас там насчитывается 347 398 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа, умерли 22 013 человек.

В субботу стало известно, что Бразилия обогнала Россию по количеству заражений вирусом и вышла на второе место в мире. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку двух министров здравоохранения из-за разногласий по поводу методов борьбы с эпидемией.