Большинство ночных клубов в Китае возобновили работу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Основная часть ночных клубов в Китае вернулась к работе после перерыва в связи с пандемией коронавируса COVID-19, пишет в понедельник газета The Straits Times.

Ночные клубы в различных городах Китая открылись в разное время. Например, в Шанхае клубы начали работать вообще еще в середине марта - спустя шесть недель после перерыва, и к концу апреля поток посетителей стал стабильным.

На входе в клуб посетителям измеряют температуру. Сотрудники заведений, включая бартендеров и официантов, носят маски и перчатки. Однако от посетителей не требуется надевать защитные средства в обязательном порядке, и многие ходят в клубы без них.

В некоторых заведениях стеклянную тару заменили на пластиковую, в помещении установили диспенсеры с санитайзерами. Каждый час сотрудники клуба обрабатывают туалеты и дверные ручки дезинфицирующим раствором. Сами помещения проходят процесс дезинфекции каждый день перед открытием.

Актуальные данные по коронавирусу в Китае

Ранее в понедельник Госкомздрав КНР сообщил, что в материковом Китае за истекшие сутки было зарегистрировано 11 новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено 40 бессимптомных больных.

Все новые инфицированные с активной формой болезни прибыли из-за рубежа: 10 выявлены в автономном районе Внутренняя Монголия и один – в провинции Сычуань.

Из 40 бессимптомных случаев два "импортированы", 396 бессимптомных носителей COVID-19 находятся под наблюдением медиков. Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря прошлого года жертвами COVID-19 в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 82 985 активных случаев заражения, из них 1 724 ввезенных из-за границы.