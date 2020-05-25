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За сутки в КНР выявлено 11 новых случаев активного заражения COVID-19

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки было зарегистрировано 11 новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено 40 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.

Все новые инфицированные с активной формой болезни прибыли из-за рубежа: 10 выявлены в автономном районе Внутренняя Монголия и один – в провинции Сычуань.

Из 40 бессимптомных случаев два "импортированы", 396 бессимптомных носителей COVID-19 находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее в Китае было выявлено три новых случая активного заражения коронавирусом и 36 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами COVID-19 в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 82 985 активных случаев заражения, из них 1 724 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 83 человека, состояние семерых оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тысяч человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 551 случай заболевания: в Гонконге – 1 065 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 441 (семь случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

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