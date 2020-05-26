Известный медик из Франции счел неверными данные о вреде гидроксихлорохина при лечении COVID-19

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Прославленный французский микробиолог Дидье Раульт (Didier Raoult) заявил, что в корне не согласен с результатами масштабного исследования, согласно которым использование гидроксихлорохина не просто не помогает от коронавируса COVID-19, но еще и повышает риск смерти пациентов.

В своем твиттере он пояснил, что использует сочетание гидроксихлорохина и азитромицина, в результате чего в его исследовательской клинике в Марселе смертность среди пациентов, согласившихся пройти именно этот курс лечения, составляет 0,5%. "Это самый низкий показатель в мире", - полагает Раульт.

"Вы же не думаете, что я перестану верить результатам лечения у нас в клинике порядка 4 тыс. пациентов и поверю вместо этого совершенно сумасшедшим "большим данным" (Big Data), качество которых сомнительно, в которых все перемешано. В них перепутаны данные о курсах лечения, не учитывается, какую дозу препаратов давали пациентам", - отметил медик.

Так он прокомментировал результаты исследования, опубликованного на днях в медицинском издании Lancet. Его авторы изучили документы о лечении 96 тыс. пациентов в сотнях больниц и пришли к выводу, что использование гидроксихлорохина повышает риск смерти больных коронавирусом.

Раульт же подчеркнул, что считает неправильным сам принцип проведения такого исследования, так как его авторы лично не видели больных, не знают всех тонкостей, связанных с их лечением. "Это - неудачное исследование, сделанное при помощи Big Data", - подытожил он.

Гидроксихлорохин действительно может быть опасен для здоровья - Раульт

Французский профессор подчеркнул, что гидроксихлорохин действительно может быть опасен для здоровья, если сильно ошибиться с дозировкой.

По мнению Раульта, СМИ, в том числе специализированные, теперь все чаще публикуют данные, "которые не имеют ничего общего с реальностью, с ситуациями, за которыми мы реально наблюдаем". Также профессор обратил внимание на тенденцию, согласно которой медики стремятся отказываться от проверенных временем средств, например, от гидроксихлорохина, и переходить на более дорогостоящие современные разработки.

"Так ли нам нужно уничтожать препараты, которые мы используем без особых проблем десятилетиями, чтобы заменить их новыми препаратами, которые стоят в разы дороже и не являются более эффективными", - спросил он.

Говоря о результатах лечения в его клинике, ученый отметил, что все соответствующие документы можно проверить и убедиться, что избранный им метод лечения коронавируса работает.

Кто такой Дидье Раульт

Дидье Раульт считается одним из наиболее влиятельных в мире специалистов по инфекционным заболеваниям. Во Франции во время пандемии COVID-19 он стал очень популярен в СМИ и соцсетях. При этом у него есть и немало оппонентов, уверенных, что метод лечения Раульта не работает.

Споры по поводу использования гидроксихлорохина при COVID-19, который изначально был разработан как противомалярийное средство, но со временем получил и иные применения, продолжаются не только во Франции, но и во всем мире.

В частности, большой резонанс вызвало недавнее признание президента США Дональда Трампа в том, что он принимал этот препарат в профилактических целях. Оппоненты Трампа критиковали его за то, что по сути он разрекламировал препарат, не имея уверенности в его эффективности и безопасности.

Накануне, 25 мая, стало известно, что во Всемирной организации здравоохранения временно приостановили клинические испытания гидроксихлорохина при лечении COVID-19, поскольку необходимо проанализировать его действие. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, в ВОЗ проведут "адекватную оценку потенциальных преимуществ и вреда препарата".

Он подчеркнул, что испытания не будут проводиться до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении коронавируса.