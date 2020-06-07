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В работе Telegram произошел сбой

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

По его информации, большинство жалоб (94%) связано с невозможностью подключиться к серверу. Также часть пользователей Telegram отмечают, что у них не отправляются сообщения.

Согласно Downdetector, на неполадки в работе мессенджера жалуются в России (в основном в Москве и Санкт-Петербурге), Италии, Нидерландах, Германии, Великобритании, Украине и других европейских странах, также жалобы поступают из США и стран Ближнего Востока.

На официальной странице Telegram Messenger в твиттере сообщается, что неполадки с подключением были устранены.

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