В соцсетях сообщили об аресте в Берлине диджея из РФ по запросу США

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сообщение об аресте в Берлине диджея из России Дениса Казначеева появилось на странице музыканта в фейсбуке в минувшее воскресенье, согласно сообщению, мужчина арестован по запросу США.

"Семь дней назад он был арестован немецкой полиции по запросу департамента юстиции США, которые добиваются его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и незаконных действиях в интернете. США требуют его немедленной экстрадиции", - сказано в сообщении.

У текста нет подписи, но он опубликован на странице Казначеева. Авторы текста сообщили, что создали онлайн-петицию и организовали сбор средств для Казначеева.

Официального подтверждения ареста россиянина Дениса Казначеева в Берлине со стороны правоохранительных органов пока нет.