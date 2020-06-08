Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:12Заразились
на 07.06В России 467 673+8 984В мире 6 891 213+157 125

В соцсетях сообщили об аресте в Берлине диджея из РФ по запросу США

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сообщение об аресте в Берлине диджея из России Дениса Казначеева появилось на странице музыканта в фейсбуке в минувшее воскресенье, согласно сообщению, мужчина арестован по запросу США.

"Семь дней назад он был арестован немецкой полиции по запросу департамента юстиции США, которые добиваются его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и незаконных действиях в интернете. США требуют его немедленной экстрадиции", - сказано в сообщении.

У текста нет подписи, но он опубликован на странице Казначеева. Авторы текста сообщили, что создали онлайн-петицию и организовали сбор средств для Казначеева.

Официального подтверждения ареста россиянина Дениса Казначеева в Берлине со стороны правоохранительных органов пока нет.

Германия Россия

Новости

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Около 10 тысяч человек вышли в Брюсселе на акцию протеста против расизма

Около 10 тысяч человек вышли в Брюсселе на акцию протеста против расизма

Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из Вашингтона

Волна беспорядков в США

В Нью-Йорке досрочно отменили комендантский час

В Нью-Йорке досрочно отменили комендантский час

Самолет ВМС США провел новую разведку вблизи российских баз в Сирии

Бразилия перестала публиковать данные по общему числу случаев COVID-19

В Европе задержали десятки человек после акций протеста против расизма

В Европе задержали десятки человек после акций протеста против расизма
Отравление Сергея Скрипаля

The Sunday Times сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Глава правительства национального согласия Ливии Саррадж прилетит в Москву

Американский сенатор обвинил Китай в саботаже создания вакцины от COVID-19 на Западе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');