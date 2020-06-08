Аэропорт столицы Казахстана сменил код с TSE на NQZ

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт столицы Казахстана, носящий имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, с понедельника во всех международных системах будет отображаться под новым кодом - NQZ, сообщил комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Начиная с 8 июня 2020 года, Международному аэропорту Нурсултан Назарбаев присвоен новый код NQZ, который будет отображаться во всех системах бронирования, посадочных талонах, багажных бирках и информационных табло", - говорится в сообщении комитета, распространенном в понедельник.

Ранее за столичным аэропортом был закреплен код TSE - по старому названию города - Целиноград (до 1998 года). После вступления в должность нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в марте 2019 года столица республики, носившая к тому времени название Астана, была переименована в Нур-Султан, а ее аэропорт был назван в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Авиавласти Казахстана с 2014 года добивалась изменения трехбуквенного кода столичного аэропорта. В результате Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) приняла решение о смене кода аэропорта с TSE на NQZ.