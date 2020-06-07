Стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы устроил пьяный мужчина

С ним в квартире может быть дочь-подросток

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший огонь из окна квартиры на юго-западе Москвы, нетрезв, сообщил в воскресенье вечером "Интерфаксу" информированный источник.

"У стрелка очевидные признаки алкогольного опьянения. Мужчина ведет себя неадекватно. Выкрикивает несвязные фразы", - сказал источник.

По некоторым данным, ранее он мог возглавлять одно из предприятий Москвы, однако был уволен по соглашению сторон.

"Мужчина 1969 года рождения проживает с дочерью 2006 года рождения. Неизвестно, в квартире ли ребенок", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на юго-западе Москвы за медицинской помощью обратились два человека.

"Неизвестный стреляет со второго этажа дома из охотничьего ружья. Движение перекрыто", - отметил источник.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве ранее сообщили, что полицейские проверяют информацию о стрельбе в Юго-Западном округе Москвы.