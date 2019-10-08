Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года

В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.

Кроме того, новая приставка получит возможность быстрой загрузки игр, а также компонент, благодаря которому геймпад будет реагировать вибрацией на соответствующие игровые сцены. Кнопки L и R будут адаптироваться к происходящему в игре. На них надо будет нажимать с большим усилием, если игрок, к примеру, едет на внедорожнике по пересеченной местности или натягивает тетиву лука.

Представители компании ранее намекали, что PlayStation 5 выйдет в следующем году, однако точных данных о сроках не было. Конкурент Sony в производстве игровых консолей - Microsoft Corp. - ранее объявил о выпуске нового поколения приставки Xbox к концу 2020 года.

В минувшем фингоду подразделение Sony, занимающееся выпуском видеоигр для нынешнего поколения приставок - PlayStation 4, получило выручку более $20 млрд при операционной прибыли около $3 млрд - по обоим показателям оно опередило все остальные подразделения Sony.