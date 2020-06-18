Суд начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Печерский суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Ожидается, что прокуратура будет требовать ареста с альтернативой залога в 10 млн гривен (почти 26 млн рублей).

Как передает корреспондент "Интерфака", в начале заседания адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Печерский суд не уполномочен рассматривать ходатайство. По его словам, ходатайство подано с нарушением территориальной юрисдикции, так как центральный аппарат Госбюро расследований находится в Шевченковский районе.

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году, издав явно преступный приказ, склонил главу Службы внешней разведки (СВР) Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Отношение Порошенко к делу

Порошенко по прибытии к суду заявил, что обвинения в его адрес и намерение арестовать вызваны местью людей, которые не любят Украину. "Это мелкая месть мелких закомплексованных людей, никчемная месть людей, которые не любят Украину", - сказал он.

Порошенко поблагодарил всех, кто собрался у суда в его поддержку. "Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины будет в суде, где их стопроцентные прокуроры будут требовать ареста", - сказал он. Порошенко отметил: "Они пытаются превратить Украину в Украину Януковича (...). Это выглядит надругательством над нашими ценностями".

В этом контексте пятый президент указал, что ему стало известно об открытии уголовного производства "за разжигание межрелигиозной вражды путем создания православной церкви Украины".

Он добавил, что для него и его семьи последние три дня очень сложные. "Я уже третью ночь не сплю. И не потому, что мы их боимся. Эту ночь я провел возле гроба своего отца", - добавил Порошенко.

Как передал корреспондент "Интерфакса", у здания суда собралась многочисленные сторонники Порошенко, выступают народные депутаты от "Европейской солидарности", активисты, звучат патриотические песни. Люди держат национальную символику.