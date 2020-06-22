Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
на 21.06В России 584 680+7 728В мире 8 791 804+128 668

КНДР с помощью воздушных шаров сбросит миллионы гневных листовок на Южную Корею

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея готовится отправить около 12 миллионов пропагандистских листовок в Южную Корею с помощью 3 тысяч воздушных шаров, предупредило в понедельник ЦТАК.

Северокорейское агентство отмечает, что изданные листовки всех видов "отражают гнев и ненависть людей из всех слоев общества".

"Было подготовлено различное оборудование и средства распространения листовок, в том числе более 3 тысячи воздушных шаров различных типов, способных разбрасывать листовки глубоко внутри Южной Кореи. Приближается время возмездия", - добавило ЦТАК.

Агентство не уточняет, когда именно будут распространены листовки. В четверг, 25 июня, исполнится 70 лет с начала Корейской войны (1950-53 гг), рассылка может быть приурочена к этой годовщине.

Распространение листовок на Юге - это одна из ответных мер, которые Пхеньян пригрозил принять в ответ на рассылку пропагандистских листовок, которые северокорейские перебежчики отправляют на север с помощью больших воздушных шаров.

В субботу министерство по делам объединения Южной Кореи выразило сожаление по поводу плана Северной Кореи разослать листовки и потребовало от Пхеньяна немедленно отменить их, назвав это нарушением межкорейского соглашения на высшем уровне.

Департамент Объединенного фронта Северной Кореи, занимающийся межкорейскими делами, отклонил этот призыв и заявил, что не намерен отменять или корректировать план рассылки листовок, назвав соглашение межкорейского саммита "мертвым документом".

В прошлый вторник стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Ранее власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силы, если Сеул не прекратит подобную практику.

КНДР Южная Корея

Новости

Подозреваемый в убийстве трех человек в Рединге был известен британским спецслужбам

В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

Сыну претендента на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Испания открыла границы для жителей Евросоюза

Испания открыла границы для жителей Евросоюза

Что случилось этой ночью: 21 июня, воскресенье

Трамп введет новые ограничения на рабочие визы в США

За сутки в Пекине выявлены 25 случаев заражения коронавирусом

Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге

Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге

Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявлено обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявлено обвинение

Федеральный суд не стал запрещать продажу мемуаров Болтона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');