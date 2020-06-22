КНДР с помощью воздушных шаров сбросит миллионы гневных листовок на Южную Корею

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея готовится отправить около 12 миллионов пропагандистских листовок в Южную Корею с помощью 3 тысяч воздушных шаров, предупредило в понедельник ЦТАК.

Северокорейское агентство отмечает, что изданные листовки всех видов "отражают гнев и ненависть людей из всех слоев общества".

"Было подготовлено различное оборудование и средства распространения листовок, в том числе более 3 тысячи воздушных шаров различных типов, способных разбрасывать листовки глубоко внутри Южной Кореи. Приближается время возмездия", - добавило ЦТАК.

Агентство не уточняет, когда именно будут распространены листовки. В четверг, 25 июня, исполнится 70 лет с начала Корейской войны (1950-53 гг), рассылка может быть приурочена к этой годовщине.

Распространение листовок на Юге - это одна из ответных мер, которые Пхеньян пригрозил принять в ответ на рассылку пропагандистских листовок, которые северокорейские перебежчики отправляют на север с помощью больших воздушных шаров.

В субботу министерство по делам объединения Южной Кореи выразило сожаление по поводу плана Северной Кореи разослать листовки и потребовало от Пхеньяна немедленно отменить их, назвав это нарушением межкорейского соглашения на высшем уровне.

Департамент Объединенного фронта Северной Кореи, занимающийся межкорейскими делами, отклонил этот призыв и заявил, что не намерен отменять или корректировать план рассылки листовок, назвав соглашение межкорейского саммита "мертвым документом".

В прошлый вторник стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Ранее власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силы, если Сеул не прекратит подобную практику.