Российский траулер с десятками моряков получил пробоину у берегов Норвегии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российское судно село на мель у берегов Норвегии, на борту десятки моряков, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Траулер, приписанный в Мурманске, сел на мель вблизи побережья Тромса (норвежская губерния на севере страны - ИФ). Судно получило пробоину, трюм начал заполняться водой. Однако команде удалось самостоятельно устранить течь", - сказал собеседник агентства.

На борту судна до 40 моряков. Готовится эвакуация.

Источник в морских спасательных службах заявил "Интерфаксу", что инцидент произошел с рыбопромысловым траулером "Кокшайск" (компания-судовладелец "Сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз "Чапома", Мурманская область).

"Траулер выбросило на берег в Норвежском море (...) Ситуация критичная, судно на мели, на скалах, экипаж борется за живучесть", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что рядом с российским траулером находятся два норвежских рыболовецких судна и "на подходе норвежское спасательное судно".