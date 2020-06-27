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В Норвегии начали первые за сто лет раскопки корабля викингов

В Норвегии начали первые за сто лет раскопки корабля викингов
На месте раскопок
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Норвегии археологи впервые за более чем сто лет начали раскопки на месте захоронения корабля викингов, сообщает "Би-би-си". Как ожидается, процесс займет около пяти месяцев.

Корабль обнаружили в Геллестаде на юго-востоке страны еще два года назад. Как писал портал Livescience, там же обнаружено кладбище викингов, где и был ритуально захоронен корабль.

Корабль погребен примерно в 50 см под землей на поле. Обнаружить его удалось с помощью радиолокаторов. Изначально его не стали выкапывать, опасаясь повредить в процессе, но затем было решено извлечь останки корабля, чтобы не допустить дальнейшего разрушения.

Ученые опасаются, что корабль в плохом состоянии, но все равно научную значимость находки сложно переоценить, так как на данный момент лишь три корабля викингов сохранились в Норвегии. Последний такой корабль обнаружили в 1904 году.

По словам эксперт Норвежского института исследования культурного наследия Кнута Пааше, только часть 20-метрового деревянного корабля сохранилась. Ранее сообщалось, что структура серьезно пострадала из-за грибка. Но современные технологии позволяют археологам понять, как он выглядел раньше.

Корабль, предположительно, был построен в период между концом VII века и начала X века. Вероятнее всего, он использовался для путешествия на длительные расстояния.

Норвегия

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