Штат Миссисипи последним в США решил избавиться от символа конфедератов на флаге

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти штата Миссисипи сделали серьезный шаг на пути изменения флага, на котором пока еще присутствует символика Конфедерации южных штатов, сообщает "Би-би-си".

Накануне обе палаты парламента штата проголосовали за начало процесса изменения флага. Это означает, что законопроект может быть формально представлен.

Миссисипи остается последним штатом в США, на флаге которого присутствует флаг конфедератов: синий андреевский крест со звездами на красном фоне.

Однако в последние годы - и особенно в последние недели на фоне массовых антирасистских протестов, спровоцированных гибелью чернокожего Джорджа Флойда, - все чаще звучат призывы избавиться от символики конфедератов. Изначально его использовали в рабовладельческих Конфедеративных штатах Америки, которые проиграли Северу в Гражданской войне 1861-65 гг.

Губернатор штата Тэйт Ривз уже заявил, что подпишет документ, если его примет конгресс штата Миссисипи.

Если законопроект будет подписан, специальная комиссия разработает новый флаг, по которому будет проведено специальное голосование в ноябре.