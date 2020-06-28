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Около 60% французских избирателей не голосовали во втором туре муниципальных выборов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Исторически низкой называют французские СМИ явку избирателей на второй тур муниципальных выборов, который состоялся во Франции в воскресенье.

Явка уменьшилась по отношению к первому туру, проходившему 15 марта, хотя и тогда она была низкой: 44,66% неголосовавших. По сравнению с предыдущими муниципальными выборами 2014 года (36,45% неголосовавших) комментаторы отмечают "рекордное падение" явки в 2020 году.

Первый тур состоялся в условиях, когда значительная часть избирателей не хотела голосовать из-за раскручивавшейся эпидемии коронавируса. И сутки спустя президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране режим изоляции в связи с пандемией COVID-19.

С тех пор, отмечает парижская Figaro, эпидемиологическая ситуация заметно улучшилась, однако менее половины из 16,5 млн избирателей, ожидавшихся в примерно 5 тыс. коммун страны, пришли на избирательные участки.

При этом, уточняет издание, правительство принимало ряд мер, чтобы удержать явку на достойном уровне. Помимо строгих санитарных мер на избирательных участках, было предоставлено больше возможностей голосовать по доверенности. В частности, во втором туре разрешили одному избирателю голосовать за двоих других, тогда как обычно разрешалось подать по доверенности только один голос.

"В конечном счете, этого оказалось недостаточно", - сообщает электронная версия газеты в воскресенье.

Франция

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