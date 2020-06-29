В состав системы противоракетной обороны в Европе вошел новый эсминец ВМС США

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG 80) вошел в состав системы европейской противоракетной обороны, сообщил 6-й оперативный флот США.

Он сменил один из аналогичных американских эсминцев USS Carney (DDG 64), который в течение пяти лет на постоянной основе осуществлял боевое патрулирование в зоне ответственности Европейского командования вооруженных сил США.

USS Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Donald Cook, USS Porter и USS Ross, теперь размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте.

Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.