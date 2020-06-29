Загрузка ядерного топлива на БелАЭС начнется в августе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Загрузка топлива на Белорусской АЭС начнется в августе, сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

"Мы полагаем, что в августе приступим к загрузке на первый реактор топлива. И дальше пойдет физический, а затем энергетический пуск", - сказал Семашко госагентству "БелТА".

"Стоит задача в 2021 году (в первом квартале, по крайней мере) полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок", - добавил он.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый.

Ранее сообщалось, что физический пуск первого энергоблока планируется в июле.

Семашко предполагал, что на 100% мощности энергоблок №1 выйдет в феврале 2021 года. Второй энергоблок БелАЭС, предположительно, заработает в мае 2022 года.

Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").