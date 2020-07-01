Астронавты НАСА установили новый солнечный аккумулятор на внешней стороне МКС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен в ходе нового выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в среду провели успешные работы по дальнейшей модернизации ее энергосистемы.

Как сообщает НАСА, в ходе работ на опорном сегменте S6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей, Кэссиди и Бенкен успешно демонтировали старый никель-водородный аккумулятор, установили на его место адаптерную панель и новый более мощный литий-ионный аккумулятор весом 194 кг, а также подсоединили кабели.

Watching today"s spacewalk? Here are some terms to know as two @NASA_Astronauts work outside @Space_Station:



Ingress = enter

EVA = Extravehicular Activity (spacewalk)

PGT = Pistol Grip Tool (drill)

BRT = Body Restraint Tether

APFR = Articulating Portable Foot Restraint pic.twitter.com/hDCRQq2HuE — NASA (@NASA) July 1, 2020

В ходе предыдущего выхода в открытый космос с борта станции 26 июня, продолжавшегося более шести часов, Кэссиди и Бенкен демонтировали пять устаревших никель-водородных аккумуляторов, которые до последнего времени накапливали энергию от солнечных панелей, и установили два новых литий-ионных.

Замена батарей на правой стороне фермы станции началась еще в прошлом году и была продолжена в январе.

По сообщению НАСА, в июле планируется еще два выхода в открытый космос американских астронавтов для завершения работ по обновлению системы энергоснабжения МКС.

Астронавтам предстоит установить на ферме МКС последние три из 24 новых аккумуляторов, которые заменят 48 старых аккумуляторов на восьми каналах питания от четырех пар солнечных панелей.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.