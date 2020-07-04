Что случилось этой ночью: суббота, 4 июля

Записка американской разведки о ГРУ и талибах, переговоры "нормандской четверки", вступление в силу поправок к Конституции

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Поправки в Конституцию РФ вступили в силу. Текст Конституции с внесенными в нее поправками был опубликован в ночь на 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

- NYT заявила о попытке разведки США оправдать бездействие Трампа в ситуации с РФ и "Талибаном" (запрещено в РФ). Руководство разведслужб США подготовило докладную записку, из которой следует, что американская разведка допускала возможность "сговора" ГРУ и талибов, но не докладывала об этом президенту США из-за нехватки доказательств. Газета указывает, что отсутствие новых данных в записке и срок ее появления говорят о том, что целью доклада было оправдание бездействия Трампа.

- Десятичасовые переговоры политсоветников "нормандской четверки" завершились без "прорыва", сообщил Дмитрий Козак. Финальный документ встречи не был принят из-за разногласий по деталям, дата "нормандского" саммита на высшем уровне не выбрана. Состоялся "обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта", много времени ушло на то, чтобы "уяснить позицию Украины", добавил Козак.

- Бизнесмен Дмитрий Зотов из "списка Титова" освобожден из СИЗО после поручения Путина разобраться. Мера пресечения экс-главе "Трансфин-М" изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Бизнесмен в свою очередь выразил уверенность в том, что его "дело будет расследоваться по закону".

- Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 миллионов. Жертвами COVID-19 стали почти 525 тысяч человек. Лидером по числу инфицированных остаются США. Там в пятницу снова был побит рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 - более 57 тысяч. За последние девять дней антирекорд по числу новых случаев за сутки в США был обновлен семь раз.