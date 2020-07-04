Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:06Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - За время пандемии коронавируса во всем мире было выявлено 11 047 217 инфицированных, от последствий COVID-19 скончались 524 614 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Пандемия коронавируса

Лидером по числу выявленных случаев заражения остаются Соединенные Штаты. Там зарегистрировано почти 2,8 млн инфицированных, 129,4 тыс. человек скончались. На втором месте Бразилия с более 1,5 млн зараженных и почти 61,9 умерших, на третьем - Россия (по данным оперштаба, свыше 667,8 тыс. заболевших и более 9,8 тыс. умерших).

Четвертое место в настоящее время занимает Индия, где в последнее время ускорилось распространение коронавируса. Там зафиксировано 625,5 тыс. случаев заражения и 18,2 тыс. смертей. Только за последние сутки в стране выявили почти 21 тыс. новых заболевших.

США Бразилия Россия Индия Коронавирус

Новости по теме

Новости

США направят авианосцы в Южно-Китайское море, где КНР проводит военные учения

США направят авианосцы в Южно-Китайское море, где КНР проводит военные учения

Невеста Хашкаджи в суде назвала его убийство "большим предательством и обманом"

Козак констатировал отсутствие "прорыва" на переговорах "нормандской четверки"

Козак констатировал отсутствие "прорыва" на переговорах "нормандской четверки"

Британские истребители не успели перехватить российские Ту-142 над Атлантикой

Британские истребители не успели перехватить российские Ту-142 над Атлантикой

ВОЗ призвала страны "проснуться" и продолжить борьбу с пандемией COVID-19

Норвежские истребители сопроводили три Ту-142 во время их полета над Северной Атлантикой

Пандемия коронавируса

Еврокомиссия одобрила использование первого в ЕС препарата для лечения коронавируса

Еврокомиссия одобрила использование первого в ЕС препарата для лечения коронавируса

На фабрике по производству фейерверков в Турции произошел мощный взрыв

Пандемия коронавируса

Главный инфекционист США сообщил об особо контагиозном штамме коронавируса

Премьер-министр Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции подал в отставку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');