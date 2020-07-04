Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - За время пандемии коронавируса во всем мире было выявлено 11 047 217 инфицированных, от последствий COVID-19 скончались 524 614 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Лидером по числу выявленных случаев заражения остаются Соединенные Штаты. Там зарегистрировано почти 2,8 млн инфицированных, 129,4 тыс. человек скончались. На втором месте Бразилия с более 1,5 млн зараженных и почти 61,9 умерших, на третьем - Россия (по данным оперштаба, свыше 667,8 тыс. заболевших и более 9,8 тыс. умерших).

Четвертое место в настоящее время занимает Индия, где в последнее время ускорилось распространение коронавируса. Там зафиксировано 625,5 тыс. случаев заражения и 18,2 тыс. смертей. Только за последние сутки в стране выявили почти 21 тыс. новых заболевших.