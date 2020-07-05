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Зеленский обеспокоился усилением ростом уличного насилия на Украине

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность эскалацией насилия на улицах страны и потребовал от генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы МВД Арсена Авакова обеспечить правопорядок.

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины", - заявил Зеленский, которого цитирует в субботу вечером пресс-служба президента.

Зеленский подчеркнул, что нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.

В Офисе президента напомнили, что утром 4 июля в Киеве, на территории летней площадки возле торгового центра на улице Бассейной, произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

Ранее имели место другие недопустимые случаи нарушения правопорядка на улицах.

Украина Владимир Зеленский

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