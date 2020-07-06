Арестованы три высокопоставленных сотрудника МИД Азербайджана

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Служба безопасности Азербайджана сообщила об аресте трех сотрудников Министерства международных дел страны по обвинению в злоупотреблениях, взяточничестве и присвоении средств.

Это председатель тендерной комиссии МИД Фархад Моллазаде, начальник управделами хозяйственного отдела Салим Ализаде и начальник юридически-консульского отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев.

3 июля СГБ сообщила, что проводит в министерстве оперативно-следственные мероприятия, поскольку получила информацию о том, что некоторые сотрудники ведомства злоупотребляли служебными полномочиями и нанесли ущерб обществу и государству.

По данным спецслужбы, Моллазаде и Ализаде подозреваются в том, что регулярно присваивали бюджетные деньги, которые выделялись для работы различным структурам МИД Азербайджана. Кроме того, "при закупке необходимых хозяйственных товаров, подозреваемые требовали у предпринимателей при перечислении на счета часть суммы в виде взятки", говорится в сообщении.

Абдуллаев, по версии следствия, брал взятки для оформления электронных виз на въезд в страну иностранным гражданам.