Конгрессмены призвали администрацию США принять меры против РФ из-за "сговора" с талибами

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей Конгресса США призывают администрацию президента Дональда Трампа предпринять действия в отношении России в случае, если подтвердится информация о вознаграждениях членам движения "Талибан" (запрещено в РФ) со стороны Москвы, чтобы те атаковали американских солдат в Афганистане.

"Сегодня комитет хочет получить ответ на важный вопрос внешней политики: "Почему Россия не сталкивается с какими-либо последствиями своего поведения, администрация США даже не рассматривает это", - заявил председатель комитета демократ Хоакин Кастро, открывая слушания.

"С точки зрения внешней политики меня более всего беспокоит то, что сделал и не сделал Белый дом, как только получил эту информацию (о сотрудничестве РФ с талибами - ИФ)", - добавил он, поясняя, что за этим не последовало "публичного осуждения России" и не последовало санкций в отношении российских чиновников, "причастных к этому делу".

Кастро назвал возможные российские действия неприемлемыми и заявил, что "американский народ требует ответов и ответственности". При этом он отметил, что утверждения о сотрудничестве России с талибами "в Белом доме никогда не отрицали".

"Если это (сотрудничество с талибами - ИФ) правда, администрация, по моему мнению, должна принять незамедлительные и серьезные действия, чтобы привлечь режим Путина к ответственности", - заявил лидер республиканцев в комитете Майкл Макколл, добавив, что, в частности, Вашингтону не следует приглашать Россию вернуться в G7.

На слушаниях выступил также бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл. Он заявил, что отсутствие реакции на действия России может спровоцировать российское руководство на более разрушительные рискованные решения.

Газета New York Times 26 июня распространила информацию, что российская военная разведка якобы платила боевикам афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) за убийства американских военных в Афганистане.

Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о сообщениях, касающихся "сговора" России и талибов, поскольку это были "непроверенные разведданные".

В свою очередь, издание The Hill напоминает, что госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе обвинял СМИ в распространении дезинформации о докладах американской разведки и защищал политику администрации в отношении России. Также он выступил с утверждением, что "антагонистические" действия РФ в Афганистане в отношении США не являются чем-то новым для Вашингтона.

Трамп опроверг сообщения о том, что был проинформирован о "сговоре" РФ и талибов, а также заявил в твиттере, что целью публикаций в СМИ по этой теме было "навредить мне и Республиканской партии".

Достоверность сообщения о якобы плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам.