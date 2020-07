Глава ЦК США усомнился в связи России с нападениями талибов на солдат США в Афганистане

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования США, генерал Фрэнк Маккензи считает сомнительной информацию о приписываемой России причастности к нападениям талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическая организация,) на американских военных.

"Я нахожу это очень тревожным. Я не нашел там причинно-следственной связи", - сказал Маккензи журналистам.

Между тем, он считает, что Россия уже давно представляет угрозу США в Афганистане.

"Мы всегда должны помнить, что русские нам не друзья. Они не наши друзья в Афганистане. И они не желают нам добра, и нам просто нужно помнить об этом всегда...", - отметил Маккензи.

Между тем, по мнению генерала, нет необходимости усиливать безопасность войск в Афганистане, потому что США уже принимают "чрезвычайные меры защиты сил" там.

"Независимо от того, платят ли русские талибам или нет, за последние несколько лет талибы сделали все возможное, чтобы провести операции против нас", - добавил он.

Газета New York Times 26 июня распространила информацию, что российская военная разведка платила боевикам афганского движения "Талибан" за убийства американских военных в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп в связи с этим написал в твиттере: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и республиканской партии".

Сообщения о плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам.

Между тем статья The New York Times спровоцировала вопрос о доверии Трампа разведывательной информации о РФ. Так, после публикации The New York Times телеканал CNN, ссылаясь на многочисленные источники, сообщал, что негативное отношение Трампа к сообщениям, касающимся угрозы со стороны России, привело к тому, будто представители разведки стали все реже включать эти данные в брифинги для президента.

В свою очередь Джон Болтон утверждал, что, будучи в должности советника по нацбезопасности, на себе испытывал гнев Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, касающуюся действий России против США.