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Еще один штат Индии вернет ограничения из-за коронавируса

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Штат Бихар с населением в 125 млн человек стал еще одним регионом Индии, который вводит ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщили во вторник индийские СМИ.

"Правительство штата Бихар приняло решение ввести режим изоляции с 16 июля по 31 июля. Все городские муниципалитеты, округа и районы будут взяты в карантин. Составление рекомендаций (для безопасности - ИФ) завершается", - заявил заместитель главного министра Бихара Сушил Кумар Моди.

Ранее во вторник также стало известно, что власти одного из крупнейших индийских городов Бенгалуру объявили о возвращении строгих ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Ограничительные меры разной степени жесткости введены из-за коронавируса и в ряде районов индийских штатов Уттар-Прадеш, Тамилнад, Ассам, Керала.

Режим изоляции в Индии был введен 25 марта, а поэтапная отмена ограничительных мер началась 8 июня.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, Индия находится на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса - более 911 тыс. Скончались 23 779 инфицированных, выздоровели более 573 тыс. человек.

Хроника 09 января – 14 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Индия Бихар Сушил Кумар Моди Бенгалуру Коронавирус

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