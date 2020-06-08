Все больше стран мира отменяют введенные в связи с коронавирусом ограничения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Все больше стран во всем мире отменяют или ослабляют введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ограничения, жизнь людей возвращается к норме.

Так, в понедельник в Ирландии открылись все магазины, люди возвращаются на свои рабочие места после снятия ограничительных мер. На работу на данном этапе позволено выйти тем ирландцам, которые могут сохранять социальную дистанцию в своей организации.

Ирландцам также разрешили ходить друг к другу в гости, но собираться можно группами до шести человек. Уехать от своего дома можно на 20 километров, в случае непредвиденных обстоятельств разрешается превысить этот лимит еще на пять километров.

Бары и ночные клубы с понедельника возобновили работу в Греции. Однако в этих заведениях действуют ограничения на число посетителей и необходимость соблюдения социальной дистанции.

Кафе и рестораны заработали в Греции еще 25 мая, но посетителей им было разрешено принимать только на верандах, зато теперь принимать гостей заведениям разрешили и в закрытых помещениях. Кроме того, с 1 июня в стране возобновили работу отели, кинотеатры под открытым небом, гольф-клубы и бассейны

В бельгийской столице Брюсселе, где спустя почти три месяца кафе и барам разрешили возобновить работу, горожане с небывалым ажиотажем отправились за пивом. В барах увеличили пространство между столиками, люди должны соблюдать социальную дистанцию. Популярным у туристов заведениям на Гран-Плас в центре Брюсселя пришлось расширить свои веранды, чтобы с одной стороны - справиться с наплывом посетителей, а с другой - соблюдать меры по социальному дистанцированию.

Однако некоторые заведения пока все же не спешат открыть двери для посетителей. Например, бар напротив штаб-квартиры структур ЕС в Берлемоне, куда обычно ходят журналисты и дипломаты, будет закрыт до 15 июня. Популярный среди экспатов в брюссельском районе Иксель ресторан Le Voltaire также пока закрыт.

В Дании с понедельника разрешили собираться группами до 50 человек в рамках ослабления ограничительных мер. До этого можно было организовывать встречи численностью не более 10 человек. С 15 июня Дания планирует открыть свои границы для ряда европейских стран.

Границы для приезжих открыты также и в Великобритании, однако, начиная с понедельника, все прибывающие из-за рубежа должны будут в обязательном порядке отправиться на двухнедельный карантин. По прибытию в страну им предложат заполнить соответствующую форму, где будет указано, где именно человек будет находиться в течение 14 дней. За несоблюдение этой меры безопасности грозит штраф.

Альтернативу карантину реализовали в Австрии. В аэропорту Вены людям предлагают сдать тест на коронавирус, и это позволит им не отбывать 14-дневный карантин, который также обязателен по прибытию в эту страну. Результаты теста станут известны через три часа после сдачи анализов, а обойдется он в 190 евро. Также такой тест сдать можно и перед вылетом из Вены.

В ЮАР школьники начали возвращаться на занятия, поскольку в большинстве школ есть возможность поддерживать необходимые санитарные условия, чтобы минимизировать риски распространения заражения.

Однако сложной тем не менее остается ситуация в Латинской Америке, в частности, в Бразилии, где выявлено без малого 700 тыс. случаев заражения. На минувших выходных в стране заявили, что обновление данных по коронавирусу будет приостановлено, поскольку оно не отражает реальных цифр.

Президент страны Жаир Болсонару, который ранее неоднократно заявлял, что не верит в опасность коронавируса, поддержал это решение, за что подвергся резкой критике общественности. Руководство страны обвинили в сокрытии данных, накануне в столице государства прошли акции протеста против Болсонару, а также - против расизма и фашизма.

Болсонару также заявил, что может рассмотреть вопрос о выходе его страны из Всемирной организации здравоохранения после того, как представитель ВОЗ предостерегла власти Бразилии от чересчур поспешного снятия коронавирусных ограничений.

Накануне, 7 июня, Минздрав Бразилии все же распространил информацию о количестве умерших зараженных коронавирусом. Однако сначала ведомство назвало цифру 1382, а затем исправило ее на 525. Эту ситуацию в Минздраве пока никак не пояснили. Таким образом, в стране могли умереть от 36,4 тыс. до 37,3 тыс. человек.

В Индии открывают торговые центры и храмы, несмотря на рост заражений коронавирусом. К понедельнику число зарегистрированных заражений в Индии возросло на 9,9 тыс. до 256 тыс. Пик эпидемии в этой стране ожидается только в июле. В соседнем Пакистане выявили уже более 100 тыс. случаев заражения, больницы переполнены, а в Карачи некоторым пациентам отказывают в приеме. С начала июня в этой стране также смягчают меры, направленные на то, чтобы сдержать распространение вируса.

В Минздраве Ирана граждан призывают в обязательном порядке носить маски и не игнорировать эту меру безопасности, особенно в тех местах, где людям сложно придерживаться дистанции, например, в магазинах.

Всего с начала пандемии, по данным сайта Worldometers, отслеживающего статистику по коронавирусу, новая инфекция выявлена у более чем 7,1 млн человек, скончались свыше 406 тыс. человек, заразившихся COVID-19, выздоровели от него более 3,4 млн человек.