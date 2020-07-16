Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии подала заявление о банкротстве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Корпорация California Resources, крупнейшая нефтекомпания штата сообщила, что подала заявление о банкротстве, чтобы провести запланированную реструктуризацию долга, в основном, связанного с отделением от Occidental Petroleum Corp.

Корпорация со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе пополнила ряды американских энергетических компаний, оказавшихся в затруднительном положении из-за падения цен на нефть.

Заявление в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США подано в суд в Хьюстоне.

В сообщении California Resources говорится, что группа кредиторов согласилась предоставить компании финансирование в размере $1,1 млрд, чтобы помочь ей пережить процедуру банкротства. Кредиторы также поддерживают предложение о выпуске акций на сумму $450 млн и предоставлении кредита в размере $200 млн, чтобы облегчить процесс выхода компании из банкротства.

В июне о банкротстве объявил американский производитель сланцевых нефти и газа Extraction Oil & Gas, который обратился в суд, чтобы начать соответствующую процедуру, не сумев выплатить в срок проценты по долгу. В начале апреля заявление о банкротстве подала Whiting Petroleum, одна из крупнейших компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта.

California Resources была выделена из Occidental Petroleum в 2014 году. Как и многие другие американские нефтекомпании, она столкнулась с серьезными трудностями на фоне резкого падения цен на нефть в условиях пандемии коронавируса. В мае компания была вынуждена сократить добычу, как и многие ее конкуренты.

California Resources преимущественно занимается традиционной добычей нефти и газа, хотя также владеет и сланцевыми участками. В 2019 году она получила выручку в $2,6 млрд.