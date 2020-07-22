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Пелоси назвала COVID-19 "вирусом Трампа"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в очередной раз обвинила президента США Дональда Трампа в создании кризисной ситуации с распространением COVID-19 в стране.

"Комментарии, сделанные президентом сегодня, показывают, что он признал ошибки, которые совершил, он надел маску и признал, что это не мистификация, а пандемия, которая станет хуже, прежде чем станет лучше из-за его бездействия", - заявила Пелоси в интервью CNN.

"На самом деле, очевидно, что это вирус Трампа", - добавила она.

По ее мнению, если бы президент еще несколько месяцев назад призвал людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию, то больше людей последовали бы его примеру.

Пелоси отметила, что из-за неправильной реакции президента на COVID-19 погибли тысячи американцев.

"Мы приближаемся к четырем миллионам людей, инфицированных этим вирусом и огромному числу, примерно 140 тыс. умерших. Если сейчас так важно надеть маску, то лучше было бы надеть ее в марте, вместо того, чтобы говорить нам, что к апрелю мы все вместе пойдем в церковь. (...) Будем надеяться, что президент приблизится к пониманию реальности этой пандемии, этого вируса Трампа", - заключила спикер.

Ранее в ходе брифинга в Белом доме Трамп заявил, что кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться.

"К сожалению, возможно, (в стране - ИФ) станет еще хуже до того, как будет улучшение", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Кроме этого, Трамп призвал американцев в целях безопасности носить маски. Президент признал, что это средство защиты имеет положительный эффект, а в данный момент "мы (американцы - ИФ) нуждаемся во всем, что мы только можем достать".

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.

США Дональд Трамп Нэнси Пелоси Коронавирус

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