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Что случилось этой ночью: среда, 22 июля

Освобождение заложников в Луцке, санкции США против "Северного потока-2" и новое обострение на армяно-азербайджанской границе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Все заложники в украинском Луцке освобождены. Мужчина, который более 12 часов удерживал людей в автобусе, задержан. Президент Украины Владимир Зеленский согласился выполнить требование террориста и опубликовал в фейсбуке видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне", а сразу после штурма и освобождения заложников удалил пост. В Харькове задержали вероятного сообщника луцкого террориста, у него изъяли оружие и боеприпасы.

- Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Он предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также выделение почти $3,8 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания".

- Сбербанк выкупил долю "Яндекса" в совместном предприятии "Яндекс.Деньги". Доля "Яндекса" в размере 25% перешла к ООО "Цифровые активы" - структуре Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег". Таким образом, банк стал единственным владельцем сервиса.

- Ереван заявил об атаке азербайджанского спецназа на пост "Бесстрашный" в Армении. Также в Минобороны Армении сообщили об убитых и "оказавшихся в ловушке" азербайджанских спецназовцах. Азербайджан опроверг информацию как об атаке на армянский пост, так и о потерях.

- Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации спикера Алексея Шапошникова, который в 2019 году задекларировал доход почти в 2 млрд рублей. По итогам заседания комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах решила, что направленные в комиссию требования не подлежат удовлетворению.

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