Ереван заявил об атаке азербайджанского спецназа на военный объект Армении

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы (ВС) Азербайджана предприняли атаку на боевую позицию "Бесстрашный" на северо-востоке Армении, сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в фейсбуке.

"Сегодня в 22:30 подразделение специального назначения ВС Азербайджана предприняли очередную попытку нападения на позицию "Бесстрашный". Подразделение ВС Армении отбросило противника, нанеся значительные потери", - написала Степанян.

Она добавила, что, по предварительным данным, с азербайджанской стороны есть потери и "спецназовцы, которые оказались в ловушке".

"С армянской стороны потерь нет", - отметила Степанян.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной. В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.