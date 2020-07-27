Из вьетнамского Дананга вывезут 80 000 туристов из-за коронавируса

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Во Вьетнаме из-за четырех новых случаев коронавирусной инфекции на две недели закрыли город Дананг, оттуда экстренными авиарейсами вывезут около 80 000 туристов, сообщает ВВС News.

В стране не выявляли новых заразившихся COVID-19 с апреля. Весной Вьетнам сумел быстро справиться с эпидемией за счет оперативного закрытия границ, отслеживания контактов заболевших и введения карантина. Всего в стране было зафиксировано 420 случаев заражения, ни один из заболевших не умер.

Премьер-министр Вьетнама Нгуэн Суан Фук распорядился 27 июля, чтобы в Дананге закрылись несущественные предприятия и чтобы жители города снова начали соблюдать социальное дистанцирование и не собирались больше чем по 30 человек. Пока полный локдаун там не вводится.

Первый из новых четырех заболевших пришел к врачу с жалобой на симптомы гриппа 27 июля. Ему 57 лет. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ, и врачи оценивают его состояние как критическое. Как он заразился COVID-19, пока неясно. Известно только, что он давно не выезжал из Дананга. Сто человек, с которыми он общался, все показали негативные результаты анализов.

За минувшие выходные было выявлено еще три новых случая, также связанных с Данангом.

Въезд почти всех иностранцев во Вьетнам по-прежнему запрещен, а прибывающие обязаны отправиться в карантин.

27 июля власти Вьетнама решили отложить проведение регионального форума по безопасности (ARF) и ежегодные встречи министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии на месяц, до сентября из-за пандемии, сообщило АР со ссылкой на дипломатические источники в Юго-Восточной Азии. По и х сведениям, Вьетнам, который председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) в этом году, надеется провести личные встречи в середине сентября вместо того, чтобы делать их онлайн из-за ограничений на поездки.