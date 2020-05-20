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Вьетнам продлил визы застрявшим в стране российским туристам до 30 июня

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Власти Вьетнама продлили до 30 июня срок действия въездных виз всем иностранцам, приехавшим в страну после 1 марта, сообщает Генконсульство РФ в Хошимине.

При этом для выезда из Вьетнама дополнительных разрешений иностранцам не требуется, говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.

"С учетом введенных правил дальнейшее продление туристических виз с использованием визовой поддержки (направление визовых анкет с печатью) посольства и Генконсульств прекращено", - также сообщили в генконсульстве.

Как отмечает дипмиссия, иностранцы, которые прибыли во Вьетнам до 1 марта, также могут продлить визы до 30 июня, если смогут подтвердить, что они не смогли выехать из страны из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

Документом, подтверждающим данные обстоятельства, является дипломатическая нота диппредставительства, которую необходимо предъявить при выезде из Вьетнама.

В дипмиссии сообщили, что граждане, прибывшие во Вьетнам по туристическим визам или безвизовому режиму после 1 марта, могут без дополнительных разрешений пересечь границу на выезд из Вьетнама. Для того чтобы россияне, которые прибыли в страну до 1 марта, смогли вернуться домой, необходимо сформировать список пассажиров на сайте госуслуг. Затем диппредставительства должны передать его в миграционное подразделение аэропорта.

Генконсульство рекомендует всем россиянам, находящимся во Вьетнаме по туристическим визам, воспользоваться вывозными рейсами для возвращения на родину.

"Для тех, кто находится во Вьетнаме по туристической визе и не планирует возвращаться в Россию, сообщаем, что дальнейшее продление туристических виз россиянам будет осуществляться на условиях, существовавших ранее, т.е. с получением визовой поддержки туристической компании. Сведения о порядке оформления туристических виз после 30 июня отсутствуют. По данным вопросам, пожалуйста, обращайтесь в подразделения миграционного управления", - подчеркивает дипмиссия.

Вьетнам Хошимин Коронавирус

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