Власти Гонконга ужесточают карантинные меры из-за коронавируса

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Администрация Гонконга с 29 июля на неделю вводит новые ограничения из-за двух новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает South China Morning Post. Суточный прирост новых случаев в регионе на утро 27 июля составил рекордные 145 заболевших.

В частности, масочный режим будет обязателен теперь во всех публичных местах, а не только в транспорте, как до сих пор, а ресторанам и кафе разрешат работать только на вынос. Собираться вместе со среды будет можно не более чем по двое, а до сих пор можно было собираться вчетвером.

В регионе шесть суток подряд фиксировали больше 100 новых случаев COVID-19. C начала пандемии коронавирусом заразились 2 778 человек, умерли 18.