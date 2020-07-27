Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:08Заразились
на 27.07В России 818 120+5 635В мире 16 252 541+205 555

Запуск очередной партии мини-спутников SpaceX снова перенесен

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX перенесла на 1 августа запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink 1 августа, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск, который первоначально предполагалось осуществить еще в конце июня, несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий на космодроме на мысе Канаверал во Флориде и необходимости дополнительной технической проверки систем.

Очередная, восьмая по счету, попытка старта, как ожидается, будет предпринята 1 августа в 03:21 по времени Восточного побережья США (в 10:21 мск) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал.

Помимо 57 спутников Starlink, ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Запуск должен стать десятым по выводу на орбиту группы интернет-спутников Starlink начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания глобальной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink Falcon 9 США

Новости по теме

Новости

Тихановская заявила, что не снимется с выборов в обмен на свободу мужу

Тихановская заявила, что не снимется с выборов в обмен на свободу мужу
Пандемия коронавируса

Европа начала готовиться ко второй волне коронавируса

Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 25 августа

Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 25 августа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Советник Трампа по нацбезопасности заболел коронавирусом

"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города России до 7 августа

Пандемия коронавируса

В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19

В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

В Британии на фоне COVID-19 запустили кампанию по борьбе с ожирением

В Британии на фоне COVID-19 запустили кампанию по борьбе с ожирением

"ЛУКОЙЛ" купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD

"ЛУКОЙЛ" купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');