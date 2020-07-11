Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 11.07В России 720 547+6 611В мире 12 498 467+229 949

SpaceX из-за непогоды опять перенесла запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Компания SpaceX перенесла запланированный на субботу запуск на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил Космический центр имени Кеннеди.

Как говорится в сообщении, SpaceX отменила запуск десятой группы спутников Starlink.

По имеющимся данным, причиной тому стали сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия в районе космодрома на мысе Канаверал. Ожидается, что запуск может быть перенесен на воскресенье или понедельник.

Запуск, который первоначально планировалось осуществить еще в конце июня, уже четыре раза переносился.

Очередную, пятую попытку планировалось предпринять в субботу в 10:54 по времени Восточного побережья США (в 17:54 по Москве) со стартового комплекса LC-39A на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Помимо 57 спутников Starlink, ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли - Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Запуск должен стать десятым по выводу на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

США SpaceX Starlink

Новости по теме

Новости

Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью "охоты на ведьм"

Российские истребители "перехватили" над Японским морем самолет-разведчик ВВС США

Более 70 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в США за сутки

Трамп назвал тему контроля над вооружениями важнейшей в отношениях США и России

Что случилось этой ночью: суббота, 11 июля

Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс.

Трамп признал, что давал указание начать кибератаку на российскую структуру

Трамп признал, что давал указание начать кибератаку на российскую структуру

Присяжные американского суда признали россиянина виновным

Российский проект резолюции СБ ООН по гумпомощи Сирии не набрал нужного числа голосов

Украинский экс-премьер предрек кризис в стране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');