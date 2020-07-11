SpaceX из-за непогоды опять перенесла запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Компания SpaceX перенесла запланированный на субботу запуск на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил Космический центр имени Кеннеди.

Как говорится в сообщении, SpaceX отменила запуск десятой группы спутников Starlink.

По имеющимся данным, причиной тому стали сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия в районе космодрома на мысе Канаверал. Ожидается, что запуск может быть перенесен на воскресенье или понедельник.

Запуск, который первоначально планировалось осуществить еще в конце июня, уже четыре раза переносился.

Очередную, пятую попытку планировалось предпринять в субботу в 10:54 по времени Восточного побережья США (в 17:54 по Москве) со стартового комплекса LC-39A на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Помимо 57 спутников Starlink, ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли - Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Запуск должен стать десятым по выводу на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.