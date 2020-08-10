Что случилось этой ночью: понедельник, 10 августа

Стычки в Минске после выборов президента, возобновление авиасообщения в турецкие города, снятие "Спартака" с Чемпионата России

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- РФ с понедельника возобновляет авиарейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. По решению правительства на первом этапе полеты можно будет выполнять только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Речь идет как о регулярных, так и чартерных перевозках.Начало полетов по этим направлениям ранее анонсировали авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, Corendon Airlines, "Аэрофлот", S7, "Победа", "Россия", "Уральские авиалинии", Red Wings, Royal Flight, Nordwind, Pegas Fly, AZUR air, iFly.

- В воскресенье в республике прошел основной день голосования на выборах президента. Явка составила 84%. Лукашенко лидирует с 81,35%, Светлана Тихановская получила большинство голосов на 20 участках в Минске и Минском районе.

- В Минске и других городах произошли стычки с ОМОНом. В столице Белоруссии люди собрались в районе стелы "Минск - город герой", протесты проходили в Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске, Кобрине, Новополоцке, Барановичах и некоторых других городах Белоруссии. В Минске силовики применили водометы и светошумовые гранаты. Очевидцы сообщили о прибытии "скорых" к месту митинга в столице, однако местные органы власти не стали оценивать назвать число пострадавших. В МВД Белоруссии создали оперативные штабы в связи с протестами, заявили, что контролируют ситуацию на несанкционированных мероприятиях.

- Федун анонсировал снятие "Спартака" с чемпионата России. Причина заключается в неоднозначных, по его мнению, решений судей. Вечером клуб упустил победа от "Сочи" - стороны сыграли вничью. Оба гола "Спартак" пропустил с пенальти – на 15-й и 90-й минутах. "Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

- Шестеро туристов из Франции убиты в Нигере. Согласно публикациям, прибывшие на мотоциклах вооруженные люди расстреляли французов и местных гида и шофера, поехавших на экскурсию в заповедник жирафов. Инцидент произошел недалеко от города Куре в часе езды от столицы.