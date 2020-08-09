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Шестеро туристов из Франции убиты в Нигере

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Шестеро французских туристов и двое их сопровождающих из местных жителей погибли в воскресенье от рук неизвестных убийц близ города Куре в часе езды от столицы Нигера Ниамея, сообщили французские СМИ.

Согласно публикациям, прибывшие на мотоциклах вооруженные люди расстреляли французов и двух нигерцев - гида и шофера, - поехавших на экскурсию в заповедник жирафов. Это подтвердило министерство иностранных дел Франции, уточнив, что продолжает проверку, передал телеканал TF1.

По данным местной прессы, на которую ссылается канал RFI, большинство погибших были застрелены, а сделавшая попытку убежать женщина погибла в результате ножевого ранения. Нападавшие также подожгли машину туристов, а затем скрылись в направлении границы с Буркина-Фасо.

На сайте МИД Франции район Куре классифицирован как "оранжевая зона", то есть "нерекомендуемая для посещений, кроме случаев крайней необходимости". Значительная же часть страны расценивается как "красная зона" - "настоятельно нерекомендуемая".

Нигер Франция

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