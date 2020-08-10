Глава ЦИК Белоруссии пожаловалась на завал однотипных жалоб

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии получил много жалоб на нарушения на президентских выборах, но эти жалобы "абсолютно типовые", заявила телеканалу "Беларусь-1" глава комиссии Лидия Ермошина.

"То есть разработанный кем-то образец скачивается", - сказала Ермошина. "Десять-двадцать штук... Одни на белорусской, другие на русской мове. Высылают аналог жалобы", - уточнила она.

Рассматривать в этих жалобах, по ее словам, нечего, "это формальные вопросы". Однако комиссию буквально завалили этой работой, сказала Ермошина и напомнила, что штат у ЦИК - минимальный.

Миссия наблюдателей от СНГ значительных нарушений на выборах не заметила и оценила выборы как открытые и конкурентные, отметил раньше в понедельник глава миссии Сергей Лебедев.

В понедельник ЦИК объявил, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 9,9%. Окончательные результаты комиссиия сообщит в пятницу.

После объявления первых результатов подсчета голосов в воскресенье люди начали выходить на улицы с протестами. В Минске и ряде других городов были столкновения протестующих с милиционерами. По данным правозащитного центра "Весна", были задержаны больше 20 человек, в том числе трое журналистов российского телеканала "Дождь". Следственный комитет Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках и применении насилия к милиционерам.