Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:07Заразились
на 10.08В России 892 654+5 118В мире 19 861 683+224 177

Глава ЦИК Белоруссии пожаловалась на завал однотипных жалоб

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии получил много жалоб на нарушения на президентских выборах, но эти жалобы "абсолютно типовые", заявила телеканалу "Беларусь-1" глава комиссии Лидия Ермошина.

В миреМинские силовики прибегли к водометам и светошумовым гранатамЧитать подробнее

"То есть разработанный кем-то образец скачивается", - сказала Ермошина. "Десять-двадцать штук... Одни на белорусской, другие на русской мове. Высылают аналог жалобы", - уточнила она.

Рассматривать в этих жалобах, по ее словам, нечего, "это формальные вопросы". Однако комиссию буквально завалили этой работой, сказала Ермошина и напомнила, что штат у ЦИК - минимальный.

Миссия наблюдателей от СНГ значительных нарушений на выборах не заметила и оценила выборы как открытые и конкурентные, отметил раньше в понедельник глава миссии Сергей Лебедев.

В понедельник ЦИК объявил, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 9,9%. Окончательные результаты комиссиия сообщит в пятницу.

После объявления первых результатов подсчета голосов в воскресенье люди начали выходить на улицы с протестами. В Минске и ряде других городов были столкновения протестующих с милиционерами. По данным правозащитного центра "Весна", были задержаны больше 20 человек, в том числе трое журналистов российского телеканала "Дождь". Следственный комитет Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках и применении насилия к милиционерам.

Белоруссия Центризбирком Лидия Ермошина Светлана Тихановская Александр Лукашенко Минск Следственный комитет

Новости по теме

Новости

Правозащитники сообщили о гибели человека при наезде автозака в Минске

Главу ЦИК Белоруссии ночью эвакуировали из Дома правительства

Взрывы в Бейруте

Российские спасатели нашли тела восьми погибших в Бейруте

Российские спасатели нашли тела восьми погибших в Бейруте

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

В Белоруссии возбуждены уголовные дела после ночных столкновений

В Гонконге по новому закону о безопасности задержали медиамагната

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 августа

20 млн человек было инфицировано COVID-19

Политолог заявил о менее удачных маневрах Лукашенко между РФ и Западом

Трамп опроверг намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор

Трамп опроверг намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');