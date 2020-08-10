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Главу ЦИК Белоруссии ночью эвакуировали из Дома правительства

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Белоруссии Лилия Ермошина заявила, что была ночью эвакуирована из здания Дома правительства в Минске, где расположен ЦИК.

"Цифры (по голосованию - ИФ) получили в ручном режиме в силу того, что я с аналитиком была эвакуирована из Дома правительства. Поэтому мы приняли результаты буквально накануне", - сказала Ермошина на брифинге в понедельник.

В Минске и других городах страны в ночь на понедельник произошли столкновения сотрудников правоохранительных органов с участниками акций протеста, несогласными с официальными итогами президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Сообщалось о применении силовиками против протестующих водометов и светошумовых гранат. В МВД Белоруссии также сообщили о задержаниях на акциях протеста.

Следственный комитет Белоруссии объявил, что по фактам массовых беспорядков и применения насилия к милиционерам в Минске и других городах возбуждены уголовные дела.

Белоруссия Лилия Ермошина Минск Александр Лукашенко

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