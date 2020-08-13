В Сирии прошли акции против поддерживаемой США нелегальной нефтедобычи

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Москве фиксируют акции протеста в Заевфратье против действий курдских властей, а также незаконного присутствия там Соединенных Штатов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сложная ситуация наблюдается на северо-востоке Сирии. К имеющимся проблемам, связанным с активизацией "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ - ИФ), тяжелым гуманитарным положением и ростом заболеваемости коронавирусом, добавились акции протеста арабского населения Заевфратья против действий курдских властей и незаконного присутствия Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Недовольство местного населения, в частности, вызывают нелегальная добыча и контрабанда, при поддержке американцев, сирийской нефти. Речь идет не только о целенаправленном разграблении природных ресурсов, которые принадлежат сирийцам, но и о подрыве суверенитета и территориальной целостности государства", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ради торговли нефтью из Заевфратья США сделал исключение из собственных санкций, которые запрещают любые операции с сирийскими углеводородами.