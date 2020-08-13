Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 620 847+277 258

В Сирии прошли акции против поддерживаемой США нелегальной нефтедобычи

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Москве фиксируют акции протеста в Заевфратье против действий курдских властей, а также незаконного присутствия там Соединенных Штатов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сложная ситуация наблюдается на северо-востоке Сирии. К имеющимся проблемам, связанным с активизацией "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ - ИФ), тяжелым гуманитарным положением и ростом заболеваемости коронавирусом, добавились акции протеста арабского населения Заевфратья против действий курдских властей и незаконного присутствия Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Недовольство местного населения, в частности, вызывают нелегальная добыча и контрабанда, при поддержке американцев, сирийской нефти. Речь идет не только о целенаправленном разграблении природных ресурсов, которые принадлежат сирийцам, но и о подрыве суверенитета и территориальной целостности государства", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ради торговли нефтью из Заевфратья США сделал исключение из собственных санкций, которые запрещают любые операции с сирийскими углеводородами.

МИД РФ США Сирия

Новости

Начальник УВД Гродненской области попросил прощения за действия силовиков

Начальник УВД Гродненской области попросил прощения за действия силовиков

Анталья приняла свыше 60 тысяч российских туристов за три дня

Вооруженные люди покинули офисы "Яндекса" в Минске

Вооруженные люди покинули офисы "Яндекса" в Минске

СК и МВД по Минску не подтвердили обыски у "Яндекса" их сотрудниками

В Брюсселе призвали Лукашенко остановить насилие и начать перемены

В Брюсселе призвали Лукашенко остановить насилие и начать перемены

В Госдуме потребовали защитить сотрудников "Яндекса" в Белоруссии

ВЦИОМ узнал, что в победу Лукашенко на выборах верит половина россиян

В Белоруссии началась волна митингов на предприятиях

В Белоруссии началась волна митингов на предприятиях

В офис "Яндекса" в Минске пришли вооруженные люди

В офис "Яндекса" в Минске пришли вооруженные люди

ЦИК сообщил, что Лукашенко получил в Минске 64,5% голосов, Тихановская - 14,9%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');